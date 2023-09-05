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Сегодня, 01:45

Геркус: «Как только «Спартак» выдает негативную серию, люди видят конец света»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус сравнил текущую ситуацию «Спартаке» под руководством Гильермо Абаскаля с ситуацией в «Локомотиве», который возглавлял Юрий Семин.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского клуба Леонида Федуна, заявила, что главного тренера красно-белых разбаловали.

«Я думаю, эти ситуации не похожи. Потому что все-таки у «Спартака» есть свой внутренний мир, своя травма, свои переживания. «Спартак» находится не на первых трех местах — он страдает. И это основное качество, которое характеризует болельщиков «Спартака». Начинается давление на всех участников процесса — на игроков, тренеров, руководителей. В «Локомотиве» этого, слава Богу, не было. Мы были на 10-м месте, да, болельщики были недовольны, но никакого повода для трагизма в этом никто не видел, мы находили механизм взаимодействия. У «Спартака» иная ситуация. Как только он выдает негативную серию, начинается катастрофа — люди видят конец света, в клубе начинают увольнять всех подряд. Это для них большая проблема», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

На данный момент красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.

ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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