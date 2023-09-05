Геркус: «Как только «Спартак» выдает негативную серию, люди видят конец света»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус сравнил текущую ситуацию «Спартаке» под руководством Гильермо Абаскаля с ситуацией в «Локомотиве», который возглавлял Юрий Семин.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского клуба Леонида Федуна, заявила, что главного тренера красно-белых разбаловали.

«Я думаю, эти ситуации не похожи. Потому что все-таки у «Спартака» есть свой внутренний мир, своя травма, свои переживания. «Спартак» находится не на первых трех местах — он страдает. И это основное качество, которое характеризует болельщиков «Спартака». Начинается давление на всех участников процесса — на игроков, тренеров, руководителей. В «Локомотиве» этого, слава Богу, не было. Мы были на 10-м месте, да, болельщики были недовольны, но никакого повода для трагизма в этом никто не видел, мы находили механизм взаимодействия. У «Спартака» иная ситуация. Как только он выдает негативную серию, начинается катастрофа — люди видят конец света, в клубе начинают увольнять всех подряд. Это для них большая проблема», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

На данный момент красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.