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Геркус — о «Краснодаре»: «Думали, что это «Магнит», а оказалось — «Пятерочка»

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Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус иронично прокомментировал итог матча 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Краснодар» — «Локомотив» (5:0).

«Мда, — написал Геркус в Twitter. — Думали, что это «Магнит», а оказалось — «Пятерочка».

В составе «Краснодара» дублем в прошедшей встрече отметился форвард Маркус Берг, еще по разу забили — Реми Кабелла, Магомед-Шапи Сулейманов и Виктор Классон. «Быки» набрали 27 очков и занимают восьмое место в РПЛ. «Локо» — 28 баллов и 7-я строчка.

Краснодар — Локомотив

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