Георгий Джикия: "Спартак" не может забить с игры? Сегодня была не та игра, чтобы спрашивать об этом"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после ничьей в домашнем матче 4-го тура РПЛ с "Динамо"​ (0:0) отметил, что красно-белые хотели одержать победу в этой встрече. Он также добавил, что при удалении ничья – это достойный результат.

– Как оцените результат матча?

– Если бы не было удаления, ничья у себя дома нас бы не устроила. В целом, при удалении ничья – это достойный результат. Но, конечно, мы хотели победить "Динамо" на своем поле.

– Как вы видели удаление Понсе?

– Я стоял за Понсе и не видел, была ли поднята нога или нет. Но потом как выяснилось, что это было удаление.

– "Спартак" четыре матча подряд не может забить с игры. Это проблема?

– Сегодня была не та игра, чтобы спрашивать, что мы не забили с игры.

– Шюррле сегодня дебютировал. Что скажете по его игре?

– Он провел с командой только одну тренировку, и сегодня так получилось, что ему надо было выходить. Это классный игрок, все об этом знают. Мы постараемся помочь ему быстрее адаптироваться в команде. Надеюсь, что он принесет нам много пользы.

– Зобнин извинился за неиспользованный момент в конце матча?

– Он взял ответственность на себя. Рома проделал огромную работу, как и Аяз Гулиев. Претензий никто никому не высказывал. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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