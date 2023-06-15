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Сегодня, 14:01

Георгиев считает, что «Рубин» должен бороться за тройку призеров в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев рассказал, что с удивлением узнал о вылете казанского клуба из РПЛ.

«Казань — это один из тех городов, которые я очень люблю. Для меня это почти родной город. Очень хотел остаться там. Но возникли недопонимания с руководством. Поэтому я ушел. Но всегда буду говорить о Казани с любовью. Это максимально спортивный город — там и помимо футбола много видов спорта. Очень удивил их вылет в Первый дивизион. Думаю, вся Россия удивилась. Там хорошая организация, хорошие деньги, хорошие условия. «Рубин» с его возможностями должен бороться за первую тройку в РПЛ. И это минимум. Все условия для этого есть. Надеюсь, эта перезагрузка им поможет», — приводит слова Георгиева «РБ Спорт».

По итогам сезона «Рубин» занял первое место в турнирной таблице Первой лиги с 69 очками в 34 матчах и вернулся в РПЛ после одного года отсутствия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/blago-georgiev-rubin-dolzhen-borot-sya-za-trojku-prizerov/
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
Эдуард Сперцян

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Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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 28 1 4
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