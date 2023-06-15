ЦСКА в ближайшее время объявит о выкупе Мойзеса у «Интернасьонала»

По информации «СЭ», ЦСКА в ближайшее время объявит о выкупе защитника Мойзеса у бразильского «Интернасьонала».

Армейцы арендовали футболиста с правом выкупа в августе 2022 года. 28-летний игрок забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 36 играх за красно-синих во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА значительно продвинулся в переговорах с «Интернасьоналом» по покупке Мойзеса.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего бразильца в 5 миллионов евро.