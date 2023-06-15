ЦСКА в ближайшее время объявит о выкупе Мойзеса у «Интернасьонала»
По информации «СЭ», ЦСКА в ближайшее время объявит о выкупе защитника Мойзеса у бразильского «Интернасьонала».
Армейцы арендовали футболиста с правом выкупа в августе 2022 года. 28-летний игрок забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 36 играх за красно-синих во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что ЦСКА значительно продвинулся в переговорах с «Интернасьоналом» по покупке Мойзеса.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего бразильца в 5 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
Новости