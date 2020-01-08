Геннадий Орлов: «В России все еще повсеместно продолжается переходный период к профессиональному футболу»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил конец прошлого года для «Зенита». В четырех матчах питерцы потерпели три поражения.

— И главное — не было видно никаких перспектив, действующий состав находился на издыхании почти, свежей крови — нет, — цитирует Орлова «Спорт уик-энд». — Тогда и принималось решение по зимним трансферам-2019. Семак, конечно, сыграл в них большую роль, и Тимощук, отыскавший Барриоса, здорово помог. Ракицкий — тоже понятно, что через Тимощука. Ну и Азмун — это уже сам Богданович. С каждым он связывался лично. Понятно, что с колумбийцем — через переводчика. А футболисты всегда очень ценят, когда с ними напрямую общается главный тренер, говорит эту фразу заветную: «Я на тебя рассчитываю». Азмун, Ракицкий и Барриос и потащили команду в начале прошлого года. Остальные подтянулись. Помните, Кузяев тогда начал совсем неплохо прогрессировать. И Оздоев — Магомед очень здорово тренировался прошлой зимой. Дай бог, чтобы сейчас он смог сделать ещё один шаг вперед. Оздоев работал до самозабвения. Но позже, увы, сдал. Почему я его критикую? Он сам показал, что он может — так ты не опускай планку, ты же профессионал. Должен показывать определенный уровень, ниже которого опускаться нельзя. Нельзя так проваливаться, как в матче с «Бенфикой»! Ответьте, ребята, куда вы все пропали?

— Ракицкого и Дриусси не было на поле?

— Всего двоих-то? А какой уровень показали остальные? Надо честно сказать, что у нас все еще повсеместно продолжается переходный период к профессиональному футболу. Юноши, например, приходят во взрослый футбол, а удар у них не поставлен. Чему они тренировались по 6 — 7 лет? Диву даешься: что же за тренеры с ними работают? Я говорю о технике работы с мячом. Вы посмотрите: чуть увеличивается скорость, и нашему футболисту требуется три-четыре касания, чтобы мяч укротить. Вспомните показательный момент: в Лиссабоне диагональ идёт слева направо от Ракицкого — он мастер на такие штуки, и Смольников, казалось бы, опытнейший футболист, не может принять эту передачу. Вышел на замену Сутормин — аналогичная картина. Не могут обработать мяч, не хватает техники. Это огромнейшая проблема для всех наших футболистов. Раньше обычно пеняли на плохие поля. Да, это, конечно, порой мешало блеснуть техникой. Но сегодня-то поля уже появились, есть у нас культура полей. Что тогда? Мало тренируются!