Орлов: «Абаскаль считает, что Карасев должен был простить Игнатова и в третий раз?»
Комментатор Геннадий Орлов назвал справедливым судейство в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3).
— «Зенит» провел матч с преимуществом. Да, после пенальти, реализованного Соболевым, «Спартак» имел подходы, мог создать гостям еще проблемы. Но в целом результат, конечно, закономерен. Питерцы были просто сильнее.
Всех удивил Абаскаль. Имею в виду его слова на пресс-конференции. Он почему-то посчитал, что желтая карточка Игнатову на 9-й минуте сломала игру его команде. Мол, мы вышли играть агрессивно, а тут такое... Стоп, а что такое «агрессивно» в его понимании? Грубо, с нарушением правил? Ведь Игнатов, по сути, нарывался на предупреждение. До вердикта Карасева он уже дважды сфолил! Арбитр его предупредил, что надо бы играть аккуратнее, минимизировать грубость. Спартаковец продолжил в том же духе... Так какие могут быть вопросы к судье? Он действовал по букве закона. Красно-белым надо покопаться в себе.
А когда Абаскаль называет судейство позорным... Ребята, давайте все-таки о другом говорить. Сегодня «Спартак» в пяти турах пропустил 10 мячей. Это показатель «Факела»! Как такое возможно? Если ты претендуешь на высокие места, как ты можешь играть в обороне на уровне команды, которая сейчас борется за выживание? Ошибки в защите никуда не делись. Да даже не ошибки, а провалы. Да-да, именно провалы! «Зенит», конечно, воспользовался такими подарками москвичей, как, кстати, и «Урал» в прошлом туре.
«Спартак» не умеет обороняться всей командой. Соболев и Промес порой не успевали возвращаться назад. Чего не скажешь о полузащитниках «Зенита». Гости эффективно выходили из-под прессинга и сразу же развивали свои атаки. Это называется — организация игры. Вот этого у команды Абаскаля я и не увидел. Много хаоса. Тренеру надо думать об этом, а не валить все на несправедливое решение Карасева. Есть правила футбола. Арбитр им следовал. Или Абаскаль считает, что Карасев должен был простить Игнатова и в третий раз? Странно...
Благодаря победе «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. «Спартак» занимает шестую строчку с 9 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0