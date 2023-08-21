Петржела назвал «Динамо» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы питерской команды в шестой раз подряд стать чемпионом России.

«Я ожидал, что со «Спартаком» будет ничья, но «Зенит» победил и доказал, что является лучшей командой России. Они каждый год будут чемпионами. Малком ушел, но один игрок ничего не значит, без Малкома команда играет хорошо. Чемпионом становится команда, а не игрок. У «Зенита» на данный момент хорошая и сильная команда, которая будет биться за чемпионство. У питерцев только один конкурент — это «Динамо», потому что у бело-голубых есть супертренер Марцел Личка», — приводит слова Петржелы Metaratings.ru.

После пяти туров «Динамо» и «Зенит» набрали по десять очков и занимают третье и четвертое места в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Краснодар» и «Урал» (13 очков).