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Сегодня, 15:15

Геннадий Орлов: «Меня не так поняли. В РПЛ договорняков нет!»

Орлов считает, что в российском футболе снизилось количество договорных матчей
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Тренеры Юрий Красножан, Геннадий Орлов и Сергей Ташуев
Юрий Красножан, Геннадий Орлов, Сергей Ташуев.
Фото Федор Успенский, Татьяна Дорогутина, Евгений Асмолов, «СЭ»
Комментатор Геннадий Орлов считает, что с начала нулевых годов в российском футболе резко снизилось количество странных игр.

В пятницу комментатор Геннадий Орлов в эфире Радио «Зенит» сделал громкое заявление:

«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России. Хороший тренер. Я его лично знаю. Просто замечательный человек. Его незаслуженно изгнали из «Локомотива», обвинив. Это все Смородская. Ей кто-то рассказал, что он где-то сдавал игру.

Но эти республики, знаете... Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры — они любители футбола. И они нередко договаривались между собой, а тренеры только исполняли эту миссию. Так было. Никуда не деться. Я это точно знаю.

А когда проиграл Нальчик — поддержал команду другую... На Красножана все свалили. Потом владелец «Анжи» Сулейман Керимов взял Смородскую на финал Лиги чемпионов в Лондоне и в самолете все рассказал. Вот какие подробности».

Юрий Красножан и Ольга Смородская в «Локомотиве» в 2011 году.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

В пятницу в разговоре с корреспондентом «СЭ» Орлов объяснил, что имел в виду, говоря о странных матчах в российском футболе.

— Должен сказать, что коллеги-журналисты меня неправильно поняли и истолковали мои слова не так. К сожалению... Просто не вникли в суть моих слов. Надо же было слушать всю передачу, а получилось, что фразы были вырваны из контекста.

Да, я действительно рассказывал о договорных матчах. Такая плохая традиция сложилась в советском футболе. В 1973 году в регламенте появилось положение: при ничейных результатах пробиваются пенальти! Это было связано с тем, что около 30 процентов матчей заканчивались вничью. Раньше же за победу давали два очка, за ничью — одно. Все быстро поняли, как можно набирать очки, и... Особенно в первом круге. Договаривались друг с другом. От этого страдали болельщики. В ЦК партии пошли письма о состоянии дел в нашем футболе! В итоге было принято решение, что в случае ничьей пробивают пенальти. И били по 11 человек, включая вратаря! Представляете?

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Потом поняли, что пенальти — это рулетка. Сначала сократили количество бьющих до пяти, а потом вообще отказались от этой идеи. Но договорные матчи в те годы, к сожалению, были. Особенно в 80-е. Не хочу называть конкретные клубы. Тогда наше футбольное руководство пошло на другую меру: команда могла сыграть за сезон не более 10 ничьих. 11-я ничья — потеря очков.

В 1989 году отказались и от этой меры.

Переходим к 90-м. Скандалов было немало. Здесь как раз начали играть свою роль республики, о которых я вчера сказал. Но не только они. Однако никто ничего не мог доказать. Вячеслав Колосков говорил: «А где факты? Предоставьте». Никто их не предоставил.

В 1996 году «Спартак» в Питере обыграл «Зенит». Потом нападающий сине-бело-голубых Сережа Дмитриев обвинил вратаря команды (Романа Березовского. — Прим. «СЭ»). Такая дискуссия началась... В результате один из спонсоров клуба отказался финансировать «Зенит». Я это к чему говорю? В 1990-е годы хватало всяких дел... И судьи разное творили, ну вы понимаете.

Однако в нулевые ситуация изменилась. В корне! Почему? В нашем футболе появились иностранцы. В большом количестве. Не только игроки, но и тренеры. Резко снизилось количество странных матчей. Ну как можно было сказать легионеру: «Знаешь, вот этот матч ты не выигрывай»? Ведь тот же иностранный тренер, если что-то не так, может сделать заявление журналисту из своей же страны и все рассказать...

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Сейчас договорняков в нашем футболе нет! Исключение — 2017 год, когда наказали «Чайку». Но это ФНЛ. В РПЛ, на мой взгляд, никто не договаривается. Этого просто быть не может, прежде всего из-за наличия иностранцев. Историю с договорняками надо забыть. Вот и все. Такова моя позиция. А то вырвали слова из контекста... Бедняге Ташуеву, работающему в «Ахмате», после моих слов, которые были неправильно истолкованы, пришлось отвечать на телефонные звонки журналистов...

Многие зацепились за мои слова про Красножана? Послушайте, я ничего плохого про него не говорил! Мне очень обидно за него. Смородская его незаслуженно выгнала. Просто ей что-то про него там рассказали... Но если что-то и было у него в Нальчике когда-то, то это могло идти не от него, а от его патрона. Но это лишь догадки... Отсюда и мой пассаж про республики. А Смородской что-то там наговорили...

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
Ольга Смородская
Сергей Ташуев
Юрий Красножан
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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