13 августа, 17:15

Орлов: «Я сам когда-то болел за «Спартак». Нетто, Симонян, Хусаинов!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что в 50-е-60-е году симпатизировал «Спартаку».

— Но успехи «Зенита» часто связывают с мощнейшим спонсором, с тем, что у клуба есть возможность тратить баснословные деньги на трансефры.

— Подождите. А у «Спартака» разве нет могущественного спонсора? Не вижу здесь разницы.

Если взять советский период, то красно-белых поддерживали партийные бонзы, партийная верхушка, члены политбюро! Так что поддержка на всех уровнях была что надо. Клуб, наверное, лучше других решал вопросы жилья в Москве.

А знаете ли вы такой факт, что все театры в столице принадлежали тогда обществу «Спартак»?

— Нет.

— Представляете, какой пиар! Сколько болельщиков у красно-белых было среди творческой интеллигенции! Яншин, Калягин, Гафт. Валентин даже вел один чемпионский вечер «Спартака» по просьбе Старостина. Так что симпатии со стороны известных актеров, артистов поднимали рейтинг красно-белых в обществе.

Не буду скрывать, я тоже одно время болел именно за «Спартак».

— Вот как?

— Ну конечно. А вспомните состав золотой сборной СССР на Олимпиаде-1956. Сколько там было спартаковцев! Огоньков, Масленкин, Нетто капитан, Татушин, Симонян, Ильин, Сальников! Они были нашими героями, кумирами, если хотите. Легенды!

В 1960-м наша сборная выиграла Кубок Европы, а капитаном в ней по-прежнему оставался Нетто.

Идем дальше — 1964 год.

— Уступили в финале чемпионата Европы испанцам — 1:2.

— Да, а счет в той игре открыл спартаковец Галимзян Хусаинов. Просто потрясающий футболист, замечательный! Из-за поражения от команды из страны диктатора Франко Бескова сняли с работы... Партийные руководители всегда влияли на футбольную жизнь. Всегда...

Комментатор Геннадий Орлов рассуждает о&nbsp;популярности двух клубов&nbsp;&mdash; &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Зенита&raquo;.

ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
  • lvb

    Вот и вылезла истинная сущность ГСО и она красно-белая.. Глоры "хехемона", в Ваши сплоченные ряды лет 60 назад пробрался засланный казачок, лет эдак 20 от роду. Гоните его, гоните))

    14.08.2025

  • 555 555

    Возраст даёт знать о себе.

    13.08.2025

  • Pavel Zyuzin

    Как можно "одно время болел за Спартак".....?

    13.08.2025

  • bond1951

    так не бывает.....один раз и НАВСЕГДА.........БАЛАБОЛ........

    13.08.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Был когда-то человеком.

    13.08.2025

  • Gordon

    Геннадий Сергеевич, берегите себя, за Вас уже страшно, галлюцинации начались) Партийная верхушка :)))

    13.08.2025

  • AlAr

    Орлов проговорился) Да похоже и большая часть Питера болела за Спартак! Я и сейчас многих питерских болельщиков Спартака знаю...

    13.08.2025

  • visp1961

    Ещё тот глорик оказывается!!!

    13.08.2025

