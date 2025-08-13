Орлов: «Я сам когда-то болел за «Спартак». Нетто, Симонян, Хусаинов!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что в 50-е-60-е году симпатизировал «Спартаку».
— Но успехи «Зенита» часто связывают с мощнейшим спонсором, с тем, что у клуба есть возможность тратить баснословные деньги на трансефры.
— Подождите. А у «Спартака» разве нет могущественного спонсора? Не вижу здесь разницы.
Если взять советский период, то красно-белых поддерживали партийные бонзы, партийная верхушка, члены политбюро! Так что поддержка на всех уровнях была что надо. Клуб, наверное, лучше других решал вопросы жилья в Москве.
А знаете ли вы такой факт, что все театры в столице принадлежали тогда обществу «Спартак»?
— Нет.
— Представляете, какой пиар! Сколько болельщиков у красно-белых было среди творческой интеллигенции! Яншин, Калягин, Гафт. Валентин даже вел один чемпионский вечер «Спартака» по просьбе Старостина. Так что симпатии со стороны известных актеров, артистов поднимали рейтинг красно-белых в обществе.
Не буду скрывать, я тоже одно время болел именно за «Спартак».
— Вот как?
— Ну конечно. А вспомните состав золотой сборной СССР на Олимпиаде-1956. Сколько там было спартаковцев! Огоньков, Масленкин, Нетто капитан, Татушин, Симонян, Ильин, Сальников! Они были нашими героями, кумирами, если хотите. Легенды!
В 1960-м наша сборная выиграла Кубок Европы, а капитаном в ней по-прежнему оставался Нетто.
Идем дальше — 1964 год.
— Уступили в финале чемпионата Европы испанцам — 1:2.
— Да, а счет в той игре открыл спартаковец Галимзян Хусаинов. Просто потрясающий футболист, замечательный! Из-за поражения от команды из страны диктатора Франко Бескова сняли с работы... Партийные руководители всегда влияли на футбольную жизнь. Всегда...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2