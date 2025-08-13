Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 августа, 17:00

Орлов: «Спартак» Романцева хорошо играл в евокубках, а «Зенит» взял два трофея»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о популярности двух клубов — «Спартака» и «Зенита».

— Давайте сразу же начнем с главного вопроса интервью. Какой клуб популярнее — «Спартак» или «Зенит»?

— Конечно, «Спартак» долгие годы был самым любимым клубом в стране.

Думаю, это все еще пошло с советских времен. Профсоюзная команда, которая по определению была близка к народу.

Все-таки «силовиков» не везде любили. Имею в виду ЦСКА, «Динамо», за которыми стояли силовые ведомства. Армейцы и бело-голубые порой забирали к себе талантливых футболистов под предлогом призыва. Использовали такие рычаги, чуждые «Спартаку».

Если взять 90-е годы, то красно-белые при Олеге Романцеве приковывали к себе внимание всей футбольной общественности благодаря и своей игре, и результатам. А вот за последние 10-15 лет картина поменялась.

— Думаете?

— Недавно был проведен социологический опрос, который выявил, что по всему миру за «Зенит» болеет 19 миллионов человек! Так что за счет чемпионств питерцы сейчас уже приблизились к «Спартаку» по популярности.

— Кто все же популярнее?

— А как сосчитать число поклонников того или иного клуба? Точного ответа я вам не дам. Раньше «Спартак» был популярнее, но теперь «Зенит» с ним сравнялся. По моим ощущениям, дело обстоит так.

Ведь если мы возьмем российский период, то по результатам наблюдается паритет. Красно-белые и сине-бело-голубые по 10 раз становились чемпионами.

— Когда «Зенит» Сергея Семака год за годом завоевывал золотые медали, некоторые эксперты и болельщики начали сравнивать его со «Спартаком» Олега Романцева 90-х.

— Сколько раз Олег Иванович как тренер становился чемпионом страны?

— В 1989 году выиграл чемпионат СССР, а в российский период 8 раз приводил красно-белых к победе.

— Итого — 9. У Сергея Богданыча (Семака) — пока 6 выигранных чемпионств. Но он продолжает работать. Значит, у него есть время, шанс, чтобы повторить успех Романцева, догнать его. А, может, даже и обойти.

Если же в целом говорить о титулах «Зенита» и «Спартака», то питерцев можно поставить и повыше. Имею в виду два европейских трофея. Победа в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы. У красно-белых таких достижений нет.

— Зато многие помнят великолепную игру «Спартака» Романцева в Кубке чемпионов, Кубке Кубков, Кубке УЕФА и Лиге чемпионов в 90-х. Матчи против «Реала», «Ливерпуля», «Аякса», «Арсенала» вошли в золотой фонд нашего футбола.

— Все так. «Спартак» играл качественно, красиво. А «Зенит» выигрывал. Победил в финале Кубка УЕФА «Рейнджерс», а в Суперкубке взял верх над самим «Манчестер Юнайтед».

Комментатор Геннадий Орлов рассуждает о&nbsp;популярности двух клубов&nbsp;&mdash; &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Зенита&raquo;.«Зенит» сравнялся со «Спартаком» по популярности. А у Семака еще есть время догнать Романцева». Мнение Орлова

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Le Monde рассказала о конфликте Каллас и фон дер Ляйен из-за кадров ЕК
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Дядя Саня

    Кубок УЕФА Зенит выигрывал не сборной мира,учите матчасть.

    13.08.2025

  • Горын

    Собрать в Спартак игроков сборной СССР, это называется воспитал?

    13.08.2025

  • spartsmen

    при той сборной мира, который был у зенита, можно было и выиграть кое-что не в лч. но мне до сих пор милее зенит желудкова, клементьева, брошина, молодого дмитриева, чухлова и пр.

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    В своей тактичной манере гена опустил свинорылого "икспэрда" из мясной газетенки. По сути, он сказал очевидное - Зенит имеет еврокубки. Спам ничё не выиграл в Европе. И не выиграет. Ему остаётся утешаться картонными " титулами " 90х , когда стаканыч стриг их пачками , имея бюджет как у всех вместе взятых да ещё админресурс с крышей второго лица государства. Но и тут Семак скоро обойдет ОИРа.

    13.08.2025

  • Gordon

    Что до победы в Еврокубке - это да, факт. Как бы мы прекрасно не играли, сколько раз суперклубы не обыгрывали, в истории остаются только победители. Просто это так. При этом тогда, когда "Спартак" был хорош, Кубок УЕФА представлял собой совсем другое - это тоже надо понимать.

    13.08.2025

  • Gordon

    Семаку до Романцева как до Китая по-пластунски. Ибо есть один показатель, про который Орлову и ему подобным говорить не принято. А именно количество мастеров высокого уровня, которых тренер нашёл, разглядел в них талант и воспитал.

    13.08.2025

    • Сычев назвал «Спартак» самым популярным клубом России

    Орлов: «Я сам когда-то болел за «Спартак». Нетто, Симонян, Хусаинов!»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости