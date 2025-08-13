Орлов: «Спартак» Романцева хорошо играл в евокубках, а «Зенит» взял два трофея»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о популярности двух клубов — «Спартака» и «Зенита».
— Давайте сразу же начнем с главного вопроса интервью. Какой клуб популярнее — «Спартак» или «Зенит»?
— Конечно, «Спартак» долгие годы был самым любимым клубом в стране.
Думаю, это все еще пошло с советских времен. Профсоюзная команда, которая по определению была близка к народу.
Все-таки «силовиков» не везде любили. Имею в виду ЦСКА, «Динамо», за которыми стояли силовые ведомства. Армейцы и бело-голубые порой забирали к себе талантливых футболистов под предлогом призыва. Использовали такие рычаги, чуждые «Спартаку».
Если взять 90-е годы, то красно-белые при Олеге Романцеве приковывали к себе внимание всей футбольной общественности благодаря и своей игре, и результатам. А вот за последние 10-15 лет картина поменялась.
— Думаете?
— Недавно был проведен социологический опрос, который выявил, что по всему миру за «Зенит» болеет 19 миллионов человек! Так что за счет чемпионств питерцы сейчас уже приблизились к «Спартаку» по популярности.
— Кто все же популярнее?
— А как сосчитать число поклонников того или иного клуба? Точного ответа я вам не дам. Раньше «Спартак» был популярнее, но теперь «Зенит» с ним сравнялся. По моим ощущениям, дело обстоит так.
Ведь если мы возьмем российский период, то по результатам наблюдается паритет. Красно-белые и сине-бело-голубые по 10 раз становились чемпионами.
— Когда «Зенит» Сергея Семака год за годом завоевывал золотые медали, некоторые эксперты и болельщики начали сравнивать его со «Спартаком» Олега Романцева 90-х.
— Сколько раз Олег Иванович как тренер становился чемпионом страны?
— В 1989 году выиграл чемпионат СССР, а в российский период 8 раз приводил красно-белых к победе.
— Итого — 9. У Сергея Богданыча (Семака) — пока 6 выигранных чемпионств. Но он продолжает работать. Значит, у него есть время, шанс, чтобы повторить успех Романцева, догнать его. А, может, даже и обойти.
Если же в целом говорить о титулах «Зенита» и «Спартака», то питерцев можно поставить и повыше. Имею в виду два европейских трофея. Победа в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы. У красно-белых таких достижений нет.
— Зато многие помнят великолепную игру «Спартака» Романцева в Кубке чемпионов, Кубке Кубков, Кубке УЕФА и Лиге чемпионов в 90-х. Матчи против «Реала», «Ливерпуля», «Аякса», «Арсенала» вошли в золотой фонд нашего футбола.
— Все так. «Спартак» играл качественно, красиво. А «Зенит» выигрывал. Победил в финале Кубка УЕФА «Рейнджерс», а в Суперкубке взял верх над самим «Манчестер Юнайтед».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2