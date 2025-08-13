Сычев назвал «Спартак» самым популярным клубом России

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев ответил на вопрос «СЭ» о самой популярной команде России.

«Для меня, как для футбольного болельщика, как для человека, который рос на футболе, самый популярный клуб «Спартак». Когда ты приезжаешь в разные города, то видишь, что за красно-белых болеют больше всех», — сказал Сычев «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.