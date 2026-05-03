Орлов о голе Луиса Энрике: «Сделал заявку на попадание в сборную Бразилии на ЧМ»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги центрального матча 28-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (1:3).
— Лучшая игра «Зенита» в нынешнем сезоне!
Вспомните, как складывался матч. Пятая минута — пенальти в ворота гостей, точный удар Облякова. Но ничего — питерцы не встали, не раскисли. Проявили характер и мастерство. И мы увидели, что мастерство то у подопечных Семака есть! Во втором тайме они вообще доминировали на поле. Какой прессинг, какой контроль мяча! Армейцам банально уже сил не хватало, они просто доигрывали...
А какие прекрасные голы! Особняком стоит эпизод с участием Луиса Энрике, который заставил упасть Гайича, и здороро пробил. Блестящее исполнение. Серьезная заявка на попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ. Думаю, Анчелотти по заслугам оценит действия футболиста «Зенита». Молодец. И какое движение он сегодня дал. Какой объем выполнил!
Очень полезен был Глушенков. Много бил. Умный пас на Соболева, который в свою очередь тоже все сделал красиво. У «Зенита» вообще никто не выпал.
Невероятный матч Вендела! Игра идет через него. Он завязывает комбинации, снабжает партнеров передачами. Бразилец опоздал на сборы. Набирал форму и в первых турах выглядел неважно. А в третьем матче уже побежал. И сегодня всем дал фору по движению (улыбается).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0