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3 мая, 09:00

Орлов о голе Луиса Энрике: «Сделал заявку на попадание в сборную Бразилии на ЧМ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги центрального матча 28-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (1:3).

— Лучшая игра «Зенита» в нынешнем сезоне!

Вспомните, как складывался матч. Пятая минута — пенальти в ворота гостей, точный удар Облякова. Но ничего — питерцы не встали, не раскисли. Проявили характер и мастерство. И мы увидели, что мастерство то у подопечных Семака есть! Во втором тайме они вообще доминировали на поле. Какой прессинг, какой контроль мяча! Армейцам банально уже сил не хватало, они просто доигрывали...

А какие прекрасные голы! Особняком стоит эпизод с участием Луиса Энрике, который заставил упасть Гайича, и здороро пробил. Блестящее исполнение. Серьезная заявка на попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ. Думаю, Анчелотти по заслугам оценит действия футболиста «Зенита». Молодец. И какое движение он сегодня дал. Какой объем выполнил!

Очень полезен был Глушенков. Много бил. Умный пас на Соболева, который в свою очередь тоже все сделал красиво. У «Зенита» вообще никто не выпал.

Невероятный матч Вендела! Игра идет через него. Он завязывает комбинации, снабжает партнеров передачами. Бразилец опоздал на сборы. Набирал форму и в первых турах выглядел неважно. А в третьем матче уже побежал. И сегодня всем дал фору по движению (улыбается).

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота ЦСКА в&nbsp;матче 28-го тура РПЛ 2&nbsp;мая.«Потрясающий КПД Дивеева! А Лусиано потерялся...» Орлов о победе «Зенита» над ЦСКА

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ФК Зенит
Геннадий Орлов
Луис Энрике (футболист)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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