Орлов: «Сколько Соболев забил в РПЛ в прошлом сезоне? Пять? Какая от него польза «Зениту»?
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил уровень нападающего «Спартака» Александра Соболева.
— Соболев и в завершении неплох, и из глубины способен сыграть, отдать пас. Может, к нему просто надо найти подход?
— Нет! Из глубины он сыграть не может! Как созидающий игрок он может отдать один пас. Ну, как-то у него получилось перевести мяч с правого фланга на левый. Если вас интересует мое мнение, то, считаю, Соболев не подходит «Зениту»! Ограниченный футболист. Человеку 27 лет. Сколько он забил в прошлом сезоне?
— В РПЛ — пять.
— Ну вот и какая от него будет польза «Зенита»? Он же мало играл, немного забил.
— Мало играл из-за сложных отношений с Абаскалем.
— Джикия вообще не играл. Ну и что? Почему он сейчас не может найти себе клуб? Не знаете?
— Но дыма же без огня не бывает. Уже не в первый раз говорят о переходе Соболева в «Зенит».
— Да это все агентские игры. Мое мнение такое: Соболев и «Зенит» несовместимы.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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