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Орлов: «Сколько Соболев забил в РПЛ в прошлом сезоне? Пять? Какая от него польза «Зениту»?

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил уровень нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Соболев и в завершении неплох, и из глубины способен сыграть, отдать пас. Может, к нему просто надо найти подход?

— Нет! Из глубины он сыграть не может! Как созидающий игрок он может отдать один пас. Ну, как-то у него получилось перевести мяч с правого фланга на левый. Если вас интересует мое мнение, то, считаю, Соболев не подходит «Зениту»! Ограниченный футболист. Человеку 27 лет. Сколько он забил в прошлом сезоне?

— В РПЛ — пять.

— Ну вот и какая от него будет польза «Зенита»? Он же мало играл, немного забил.

— Мало играл из-за сложных отношений с Абаскалем.

— Джикия вообще не играл. Ну и что? Почему он сейчас не может найти себе клуб? Не знаете?

— Но дыма же без огня не бывает. Уже не в первый раз говорят о переходе Соболева в «Зенит».

— Да это все агентские игры. Мое мнение такое: Соболев и «Зенит» несовместимы.

Александр Соболев. «Ну как Соболев может усилить «Зенит»?! Вот Кордоба — другое дело». Мнение Орлова

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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