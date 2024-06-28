Орлов: «Соболев в «Зените»? Этот трансфер не состоится. Зачем? Для чего?!»
Комментатор Геннадий Орлов не верит в то, что нападающий «Спартака» Александр Соболев перейдет в «Зенит».
— Ну как Соболев может усилить «Зенит»?! — говорит «СЭ» Орлов. — Он не всегда проходил в состав «Спартака», который занял лишь пятое место. Ну какое это усиление? Не понимаю! Вот Кордоба, конечно, питерцам пригодился бы. Это другой уровень. Но Соболев...
— Почему вы в него не верите?
— По-моему, он малотехничный футболист, довольно однообразный. Да еще и с таким характером. Зачем в культурную столицу приглашать такого игрока?
— В общем, вы не обрадуетесь, если трансфер состоится?
— Да мне кажется, он никогда не состоится! Ну зачем это? Для чего? Ну было бы ему 19 лет — еще ладно... Повторю свой вопрос: зачем «Зениту» Соболев?
— Периодически пишут о том, что Кассьерра может уйти.
— Ну я же уже сказал про Кордобу. Вот вам и кандидатура. Пишут же, что «Зенит» договорился с игроком. Теперь нужно получить добро от «Краснодара». Все упирается в цену трансфера. Слушайте, да найдет «Зенит» нападающего. Неужели все упирается в Соболева? Ну это даже смешно!
Как сообщает «СЭ», московский клуб готов отпустить Соболева, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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