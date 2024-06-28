Орлов: «Кокорин был талантливее Тюкавина»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил нападающих Александра Кокорина и Константина Тюкавина.
— А какое будущее у Ивана Сергеева? Он останется в «Зените»?
— Вопрос тонкий, сложный... Пока он не попадает в расклад. Перспектив маловато. Посмотрим, что будет дальше. Иван почему-то остановился в своем росте, ему трудно себя проявить. Тоже ограничен.
— «Зенит» кусает локти из-за того, что не подписал Тюкавина?
— Почему? «Динамо» хорошо сработало, продлило контракт. Правильное решение москвичей, сохранили важного футболиста. Но мне почему-то кажется, что Тюкавин — это игрок для РПЛ. Не уверен, что он является нападающим европейского уровня. Пока так... Поживем — увидим.
— Кокорин был талантливее?
— Конечно. Он и на фланге играл, и в центре. Самобытный футболист. Талант. Не реализовал себя. Ну тут уже сам виноват, голова на плечах тоже должна быть.
Иван Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне 29-летний форвард провел 39 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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