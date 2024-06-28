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Орлов: «Кокорин был талантливее Тюкавина»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил нападающих Александра Кокорина и Константина Тюкавина.

— А какое будущее у Ивана Сергеева? Он останется в «Зените»?

— Вопрос тонкий, сложный... Пока он не попадает в расклад. Перспектив маловато. Посмотрим, что будет дальше. Иван почему-то остановился в своем росте, ему трудно себя проявить. Тоже ограничен.

— «Зенит» кусает локти из-за того, что не подписал Тюкавина?

— Почему? «Динамо» хорошо сработало, продлило контракт. Правильное решение москвичей, сохранили важного футболиста. Но мне почему-то кажется, что Тюкавин — это игрок для РПЛ. Не уверен, что он является нападающим европейского уровня. Пока так... Поживем — увидим.

— Кокорин был талантливее?

— Конечно. Он и на фланге играл, и в центре. Самобытный футболист. Талант. Не реализовал себя. Ну тут уже сам виноват, голова на плечах тоже должна быть.

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Иван Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне 29-летний форвард провел 39 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

Александр Кокорин
Константин Тюкавин
Геннадий Орлов
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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