Орлов: «Кокорин был талантливее Тюкавина»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил нападающих Александра Кокорина и Константина Тюкавина.

— А какое будущее у Ивана Сергеева? Он останется в «Зените»?

— Вопрос тонкий, сложный... Пока он не попадает в расклад. Перспектив маловато. Посмотрим, что будет дальше. Иван почему-то остановился в своем росте, ему трудно себя проявить. Тоже ограничен.

— «Зенит» кусает локти из-за того, что не подписал Тюкавина?

— Почему? «Динамо» хорошо сработало, продлило контракт. Правильное решение москвичей, сохранили важного футболиста. Но мне почему-то кажется, что Тюкавин — это игрок для РПЛ. Не уверен, что он является нападающим европейского уровня. Пока так... Поживем — увидим.

— Кокорин был талантливее?

— Конечно. Он и на фланге играл, и в центре. Самобытный футболист. Талант. Не реализовал себя. Ну тут уже сам виноват, голова на плечах тоже должна быть.

Иван Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне 29-летний форвард провел 39 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.