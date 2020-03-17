Геннадий Орлов: «Не услышал причин приостановки РПЛ. Нет научного обоснования»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о решение приостановить Тинькофф чемпионат России до 10 апреля.

— Есть ли у меня уверенность, что 10 апреля все возобновится? Может, и не 10-го, но мы доиграем этот сезон, — отметил Орлов. — Я вообще не услышал причин приостановки РПЛ. Нет научного обоснования.

А ведь что такое футбол в наши дни? Это вера в дух, в силу. И трансляции матчей без зрителей подпитывали бы какой-то оптимизм в наших людях. А сейчас получается, что в музеи, кино, театры, на стадионы нельзя. А что тогда делать? Сидеть в интернете? Не знаю... Сериалы? Скучно.

Нет, нет. Именно футбол, спорт поднимает дух, убивает пессимизм. ТВ должно показывать передачи о здоровье и особенно прямые трансляции. (Виталий Айрапетов)

Геннадий Орлов: «Почему остановили РПЛ? Почему нельзя проводить игры без зрителей? При свином гриппе такого не было»