Орлов: «В заявке «Зенита» 25 человек. Почему бы не дать шанс Соболеву?»

Комментатор Геннадий Орлов не готов пока сравнивать нападающих Александра Соболева и Артема Дзюбу.

— Можно ли провести параллель между Соболевым и Дзюбой?

— Глобальные выводы делать рано. Но у Дзюбы была школа московского «Спартака». Это техника. У Соболева другое образование, но есть огромное желание и старание. Ну если человек так хочет проявить себя в «Зените», ему надо дать шанс. Почему бы не попробовать? В заявке же 25 человек. Ну вот взяли Ахметова. Разве его можно по уровню мастерства сравнить с Соболевым?

— Разные позиции.

— Да дело не в позиции, а в мощности, в эффективности. Ну что говорить...