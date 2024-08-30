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Сегодня, 20:45

Орлов: «В заявке «Зенита» 25 человек. Почему бы не дать шанс Соболеву?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов не готов пока сравнивать нападающих Александра Соболева и Артема Дзюбу.

— Можно ли провести параллель между Соболевым и Дзюбой?

— Глобальные выводы делать рано. Но у Дзюбы была школа московского «Спартака». Это техника. У Соболева другое образование, но есть огромное желание и старание. Ну если человек так хочет проявить себя в «Зените», ему надо дать шанс. Почему бы не попробовать? В заявке же 25 человек. Ну вот взяли Ахметова. Разве его можно по уровню мастерства сравнить с Соболевым?

— Разные позиции.

— Да дело не в позиции, а в мощности, в эффективности. Ну что говорить...

Александр Соболев и&nbsp;Александр Медведев. «Спрашиваю Соболева: «Готов к конкуренции с аргентинцем?» Он: «Я ее жду!» Орлов — о главном трансфере лета в РПЛ

Александр Соболев
Артем Дзюба
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Ростов – Факел
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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