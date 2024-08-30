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Судейство

Сегодня, 20:46

Отстранены от судейства Кукуян, Шадыханов, Шафеев. Всего наказаны шесть арбитров

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 7-го тура чемпионата России. Среди них нет Павла Кукуяна, третьего по рейтингу рефери прошлого сезона. Он по-прежнему отдыхает после игры «Динамо» — «Крылья Советов» (1:0).

Оставлен без назначения Павел Шадыханов, ВАР встречи «Локомотив» — «Ростов» (3:2). Он не помог исправить ошибку Владимира Москалева, не назначившего пенальти в ворота хозяев поля. Сам Москалев будет работать в ближайшем туре, а вот Шадыханов — нет.

После игры «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1) без работы надолго остался Рафаэль Шафеев. Ян Бобровский за тот матч «свой срок» отсидел, но теперь наказан за игру «Ахмат» — «Химки» (3:3).

Нет в числе назначенных Ранэля Зиякова — он в запасе за кубковую встречу «Факел» — «Акрон» (1:2).

Очень похоже, что за кубковый матч «Спартак» — «Динамо» Мх (0:1), где после вмешательства ВАР Владислава Безбородова Александр Машлякевич назначил пенальти в ворота красно-белых, судья наказан и не получил назначений. А вот Безбородов наоборот поощрен назначением на центральную игру 7-го тура «Краснодар» — «Локомотив».

Есть в списке, правда только в числе резервных, Иван Абросимов, в матче «Факел» — «Оренбург» (1:0) не показавший вторую желтую карточку и не удаливший воронежца Макса Дзиова.

Не наказаны, а поощрены новыми назначениями судья кубкового матча «Пари НН» — «Краснодар» (0:1) Артур Федоров и его видеоассистенты Виталий Мешков и Вера Опейкина. В той игре не был назначен пенальти в ворота гостей за игру рукой Георгия Арутюняна.

Напомню, что Федоров также не вмешался в действия Сергея Карасева, не назначившего пенальти в ворота «Краснодара» в его матче с «Динамо» (1:0). И Федоров, и Карасев получили назначения в 7-м туре.

РПЛ
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
Рафаэль Шафеев
Сергей Карасев (судья)
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