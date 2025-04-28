Орлов — о дерби: «Спасибо ЦСКА за Абдулкадырова!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал закономерной победу ЦСКА в матче со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

«Армейцы победили по делу. Я вам не раз говорил о том, что Николич поставил игру. Персонально порадовался за молодого защитника красно-синих — Абдулкадырова. Парень дебютировал на таком уровне — и сразу в поединке со «Спартаком». Если бы встреча закончилась вничью, как бы он себя корил за этот пенальти! Не спал бы ночами, поедал бы себя...

Я же сам был игроком. Не мог уснуть, если совершил серьезную ошибку в матче. Жутко переживал! Это же такое дело...

А тут получилось, что команда выручила своего молодого защитника. Но там и Зобнин что-то невразумительное исполнил. Почему он медлил и не выбил мяч за боковую?

Так что Абдулкадыров не повлиял на исход встречи. А в остальном он мне очень понравился. Какие данные! Как играет в отборе! Как приходит на стандарты в чужую штрафную! Значит, есть в российском футболе таланты! Это обнадеживает. Растет парень для сборной России. Мощный, высокий, игру читает. Центральный защитник — дефицитная у нас позиция. Так что спасибо, ЦСКА!» — сказал Орлов.