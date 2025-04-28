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Орлов — о дерби: «Спасибо ЦСКА за Абдулкадырова!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал закономерной победу ЦСКА в матче со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

«Армейцы победили по делу. Я вам не раз говорил о том, что Николич поставил игру. Персонально порадовался за молодого защитника красно-синих — Абдулкадырова. Парень дебютировал на таком уровне — и сразу в поединке со «Спартаком». Если бы встреча закончилась вничью, как бы он себя корил за этот пенальти! Не спал бы ночами, поедал бы себя...

Я же сам был игроком. Не мог уснуть, если совершил серьезную ошибку в матче. Жутко переживал! Это же такое дело...

А тут получилось, что команда выручила своего молодого защитника. Но там и Зобнин что-то невразумительное исполнил. Почему он медлил и не выбил мяч за боковую?

Так что Абдулкадыров не повлиял на исход встречи. А в остальном он мне очень понравился. Какие данные! Как играет в отборе! Как приходит на стандарты в чужую штрафную! Значит, есть в российском футболе таланты! Это обнадеживает. Растет парень для сборной России. Мощный, высокий, игру читает. Центральный защитник — дефицитная у нас позиция. Так что спасибо, ЦСКА!» — сказал Орлов.

Данил Глебов и&nbsp;Максим Глушенков в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (1:1).«Глушенков и Вендел выглядели не «Мерседесами», а «Ладами». Орлов — о матче «Динамо» — «Зенит»
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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