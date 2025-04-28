«Гремио» не примет участия в летнем товарищеском футбольном турнире в России

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что бразильский «Гремио» не примет участия в Братском кубке в этом году.

«Гремио» в Братском кубке? Не в этом году. Мы разговаривали с разными клубами, но в этом году, скорее всего, нет», — сказал Гафин ТАСС.

15 апреля сообщалось, что «Гремио» в июле 2025 года может провести товарищеские матчи с российскими командами. Среди соперников команды были «Динамо» и ЦСКА. Эти матчи могли пройти в рамках BetBoom Братского Кубка.