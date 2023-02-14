Генич заявил, что «Спартак» заслуженно победил в зимнем турнире РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич оценил игру «Спартака» в Зимнем Кубке РПЛ.

«Спартак» заслуженно победил в турнире. Единственное, ноль пропущенных мячей создают видимость, что в обороне нет проблем, но они есть. В каждом матче присутствовали моменты у «Ростова», «Краснодара», «Сочи». Чего стоит передача Нобоа, но Мелкадзе не переиграл Максименко. «Спартак» был максимально хорош", — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Спартак» идет на втором месте в чемпионате России и отстает от «Зенита» на шесть очков. В первом матче РПЛ после зимней паузы красно-белые сыграют с «Уралом».