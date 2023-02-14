Генич: «У «Спартака» скамейка точно не слабее, чем у «Зенита»

Известный футбольный комментатор Константин Генич сравнил состав «Спартака» и «Зенита».

«У кого скамейка сильнее — у «Спартака» или «Зенита»? Восхищения, как «Спартак», «Зенит» не вызвал. Я бы сказал, что у красно-белых скамейка точно не слабее, чем у петербуржцев. Если бы была возможность делать семь замен, у «Спартака» для этого ресурсов больше. У «Зенита» Малком, Барриос и Вендел более опытные игроки. Думаю, в каких-то моментах «Спартак» сейчас превосходит «Зенит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Спартак» занимает второе место (36 очков).