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Сегодня, 14:21

Смородская считает, что Абаскаль может уехать в любой момент

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на продление контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля до 2025 года.

«Невозможно предсказать, доработает ли Абаскаль свой новый контракт до конца. Я не знаю. В любом случае продление Абаскаля — большой риск для «Спартака». Он может воспользоваться правилом ФИФА и уехать в любой момент», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

33-летний испанец возглавляет команду с лета 2022 года. Под руководством Абаскаля красно-белые провели 24 официальных матча, одержав 15 побед при 6 поражениях и 3 ничейных исходах. К данному моменту красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона-2022/23, набрав 36 очков после 17 туров. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы красно-белые сыграют с «Уралом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-prodlenie-abaskalya-bol-shoj-risk-on-mozhet-uehat-v-lyuboj-moment/
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Ольга Смородская
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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