Генич: «Вы думаете, Талалаев не уничтожает своих игроков? Бедняги вообще зарываются под подушку»

Известный комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о поведении экс главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— Станкович был недоволен только Солари и Бабичем?

— Игрокам достается от тренера в любом топ-клубе, не только в «Спартаке». Футболиста подлавливают на базе: «Еще пара таких игр и тренировок — и я вышвырну тебя, несмотря на долгосрочный контракт. Ты вообще заблудился — непонятно, что здесь делаешь».

Просто когда тренер работает, об этом инсайдеры помалкивают. А когда он уходит из команды, вроде как можно рассказать, что было такое отношение к футболистам.

Не понимаю, откуда такой ажиотаж. Еще раз: это же сплошь и рядом! Вне зависимости от того, о ком речь — Станкович, Федотов, Талалаев... Вы думаете, Талалаев не уничтожает своих игроков? Там бедняги вообще зарываются под подушку и думают: «Лишь бы все это не слушать».

Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года и был отправлен в отставку в ноябре 2025 года.