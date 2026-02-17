Генич — о словах про унижения Солари: «Эта история дала трещину в отношениях с моим близким другом из «Спартака»

Известный комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» объяснил слова об отношениях полузащитника «Спартака» Пабло Солари и экс-тренера красно-белых Деяна Станковича.

По словам Генича, сербский тренер подходил к Солари и говорил: «Какое же ты говно как игрок. Просто вообще. Я не понимаю, каким образом ты здесь оказался. Ты просто не соответствуешь уровню этой команды. Тебя здесь не должно быть». [Солари], думаю, говорит: «Тренер, ты же хотел, чтобы я пришел, ты согласовал».

— Этой зимой вы выдали несколько громких инсайдов о напряженных отношениях Станковича с игроками «Спартака». Деян был главным тираном российского футбола?

— Нет. Я вообще удивлен, почему такое внимание придают этой истории. Ведь я рассказал ее уже не первый раз. Видимо, из-за недостатка новостей и информационного голода эту историю максимально распространили. И дали трещину в отношениях с моим близком другом...

— Из «Спартака»?

— Да. Хотя он тут ни при чем, и я тоже. Но это уже другая история. Тираном Станковича не назову — просто он больше игрок, чем тренер. Есть специалисты, которые считают, что они состоявшиеся тренеры: все знают и умеют. Поэтому проецируют свои навыки на качества игроков. А на самом деле это совсем другая работа.

Солари выступает за «Спартак» с февраля 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года и был отправлен в отставку в ноябре 2025 года.