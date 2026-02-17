Генич — о словах про унижения Солари: «Эта история дала трещину в отношениях с моим близким другом из «Спартака»
Известный комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» объяснил слова об отношениях полузащитника «Спартака» Пабло Солари и экс-тренера красно-белых Деяна Станковича.
По словам Генича, сербский тренер подходил к Солари и говорил: «Какое же ты говно как игрок. Просто вообще. Я не понимаю, каким образом ты здесь оказался. Ты просто не соответствуешь уровню этой команды. Тебя здесь не должно быть». [Солари], думаю, говорит: «Тренер, ты же хотел, чтобы я пришел, ты согласовал».
— Этой зимой вы выдали несколько громких инсайдов о напряженных отношениях Станковича с игроками «Спартака». Деян был главным тираном российского футбола?
— Нет. Я вообще удивлен, почему такое внимание придают этой истории. Ведь я рассказал ее уже не первый раз. Видимо, из-за недостатка новостей и информационного голода эту историю максимально распространили. И дали трещину в отношениях с моим близком другом...
— Из «Спартака»?
— Да. Хотя он тут ни при чем, и я тоже. Но это уже другая история. Тираном Станковича не назову — просто он больше игрок, чем тренер. Есть специалисты, которые считают, что они состоявшиеся тренеры: все знают и умеют. Поэтому проецируют свои навыки на качества игроков. А на самом деле это совсем другая работа.
Солари выступает за «Спартак» с февраля 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года и был отправлен в отставку в ноябре 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
6
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
7
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
8
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
9
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0