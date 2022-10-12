Генич ожидает веселого дерби от ЦСКА и «Спартака»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

— Что будет в дерби?

— Тут системность ЦСКА, помноженная на стать армейскую, и куражность «Спартака», который сейчас на лихом ходу.

— Как думаешь, может, будет опять скучная нулевая ничья?

— Нет. Не хотелось бы. Это первое дерби для Абаскаля, для Федотова. Думаю, что будет весело. Обе команды забьют.

— То есть 2:2?

— Например.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября, и начнется в 20.00 по московскому времени.