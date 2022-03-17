Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:48

Агент Языджи оценил вероятность ухода футболиста из ЦСКА

Агент Языджи заявил, что футболист очень любит ЦСКА
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы турецкого полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал возможный уход своего клиента в конце сезона. Агент также заявил, что турецкие и российские чемпионаты схожи.

«Я думаю, что российская лига очень похожа на турецкую. Российские клубы должны больше следить за турецкими футболистами, — цитирует «РБ Спорт» Чебеджи. - Потому что турки и русские похожи. Наши народы — боевые люди. Мы можем привезти сюда очень хороших игроков. Был ли интерес от российских клубов к Языджи до его перехода в ЦСКА? Нет, никто не интересовался.

Если Юсуф собирается переходить в большой европейский клуб, он сделает это с помощью своей игры в ЦСКА. Потому что армейский клуб дал людям возможность увидеть настоящего Юсуфа Языджи. Березуцкий сильно доверяет ему. Юсуф никогда не оставляет своих товарищей одних в беде. Опять-таки, Юсуф очень любит ЦСКА и счастлив здесь.

Главный тренер верит в него, а Юсуф благодарит его своей игрой — это прекрасно. В футболе не всегда можно встретить такую позитивную атмосферу как в ЦСКА.

Почему Юсуф не общается с российскими журналистами после матчей? Сейчас в мире происходит неприятная ситуация, поэтому он не хочет иметь дело с неблагоприятными вопросами. Его работа — футбол, он просто хочет говорить об этом и думать только об игре".

Напомним, 19 января 2022 года ЦСКА объявил об аренде турецкого хавбека «Лилля» Юсуфа Языджи. Соглашение армейцев с французской командой предусматривает опцию выкупа футболиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-yazy-dzhi-esli-yusuf-sobiraetsya-perehodit-v-bol-shoj-evropejskij-klub-on-sdelaet-e-to-s-pomoshh-yu-svoej-igry-v-tsska/
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Почему бойцы ММА Сергей Харитонов и Александр Емельяненко ненавидят друг друга. Годы оскорблений могут закончиться дракой на голых кулаках
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генич рассказал о нехороших предчувствиях о будущем «Краснодара» из-за сокращения зарплат

В «Уфе» опровергли информацию о нестабильном финансовом положении
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости