Агент Языджи оценил вероятность ухода футболиста из ЦСКА

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы турецкого полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал возможный уход своего клиента в конце сезона. Агент также заявил, что турецкие и российские чемпионаты схожи.

«Я думаю, что российская лига очень похожа на турецкую. Российские клубы должны больше следить за турецкими футболистами, — цитирует «РБ Спорт» Чебеджи. - Потому что турки и русские похожи. Наши народы — боевые люди. Мы можем привезти сюда очень хороших игроков. Был ли интерес от российских клубов к Языджи до его перехода в ЦСКА? Нет, никто не интересовался.

Если Юсуф собирается переходить в большой европейский клуб, он сделает это с помощью своей игры в ЦСКА. Потому что армейский клуб дал людям возможность увидеть настоящего Юсуфа Языджи. Березуцкий сильно доверяет ему. Юсуф никогда не оставляет своих товарищей одних в беде. Опять-таки, Юсуф очень любит ЦСКА и счастлив здесь.

Главный тренер верит в него, а Юсуф благодарит его своей игрой — это прекрасно. В футболе не всегда можно встретить такую позитивную атмосферу как в ЦСКА.

Почему Юсуф не общается с российскими журналистами после матчей? Сейчас в мире происходит неприятная ситуация, поэтому он не хочет иметь дело с неблагоприятными вопросами. Его работа — футбол, он просто хочет говорить об этом и думать только об игре".