Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 октября, 16:50

Генич назвал ЦСКА главным конкурентом «Зенита» в РПЛ

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» заявил, что ЦСКА — главный конкурент «Зенита» в нынешнем сезоне.

— ЦСКА сейчас воспринимают как единственную команду по мускулатуре, которая реально может навязать «Зениту» конкуренцию, — подчеркнул комментатор.

— А «Спартак»?

— Нет, «Спартак» более куражный, а ЦСКА прагматичнее — больше настроен на результат. Красно-синее повзрослее во всех компонентах: и тренер поопытнее, и игроки пожестче. «Спартак» мне больше нравится с точки зрения движения. Они получают кайф от игры, они хорошо играют в футбол.

Федор Чалов и&nbsp;Александр Соболев. ЦСКА сильнее «Спартака»? Как Уткин уходил из «Краснодара»? Что спасет «Локомотив»? Интервью Генича

РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Генич
5
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?
Рублев vs Соперники по финалам — 4:0! Андрей почти обеспечил путевку на Итоговый
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Широков: «Качество игры в матче «Ростов» — «Краснодар» было невысоким, много брака»
Терюшков — об уходе из «Химок»: «Я остаюсь преданным болельщиком команды»
Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича
Промес: «Мы порвем ЦСКА в дерби!»
Колосков рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
Джикия избежал серьезной травмы и сыграет в дерби против ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Краснодара» Батчи выбыл из-за травмы до конца года

Генич рассказал о споре с Чаловым: «Хорошо, что он пока только семь забил!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости