Полузащитник «Краснодара» Батчи выбыл из-за травмы до конца года

Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, сообщил, что его клиент перенес операцию.

«Да, сегодня Батчи сделали операцию. С ним все хорошо. Через пару месяцев он вернется на поле», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

24-летний футболист получил травму перед игрой 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Батчи провел за «Краснодар» 3 матча.