Генич рассказал о споре с Чаловым: «Хорошо, что он пока только семь забил!»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался об игре нападающего ЦСКА Федора Чалова.

24-летний россиянин набрал 9 (8+1) очков по системе «гол+пас» в 12 матчах этого сезона.

Журналист и форвард заключили пари на то, что футболист наберет 13 очков.

— Да, ему осталось совсем немного для победы, — отметил Генич. — Ну, я уже сидел в последнем выпуске «Коммент.Лайв» в майке «Спартака». Но по нашему пари я должен в футболке «Спартака» прийти на матч с участием ЦСКА. Этого не произойдет в ближайшем туре — ЦСКА играет с «Динамо». Но в какой-то момент случится. Может, весной. Может, осенью успею на какую-то игру приехать.

Я рад за Федю! Он уже признался, что не думает о споре, это его никак не мотивирует и вообще он относится к пари с улыбкой.

— Но мы-то знаем, что он забивает только из-за вашего спора.

— Ну нет! Чалов забивает, потому что он хороший нападающий, который набрал отличную форму: много двигается, стал увереннее реализовывать моменты. [Для меня] хорошо, что он пока только семь забил!