Юрист «Химок» Зинченко рассказал, что общения с Садыговым по поводу долгов не было

Специалист по работе с болельщиками, юрист «Химок» Александр Зинченко в ходе встречи в Госдуме РФ по поводу ситуации в подмосковном клубе рассказал со ссылкой на генерального директора Дмитрия Брехова, что руководитель «Химок» Туфан Садыгов помнит о долгах перед сотрудниками.

— Кто вам обещал выплатить долги по зарплате?

— Нам обещал выплатить долги по зарплатам генеральный директор Дмитрий Брехов. Но чаще в своей речи он ссылался на Туфана Садыгова, который будет по конкретному списку выплачивать долги.

— Вы держите связь с Бреховым?

— Да, проблем с этим нет. Он говорит, что Садыгов помнит о нас. У него сейчас сложный переход, а когда станет полегче, то он со всеми расплатится.

— А с Садыговым общались?

— Общения не было. Но знали, что этот человек — руководитель клуба. Об этом мне известно с 2023 года, когда я устроился на работу. Алаев также говорил в своем обращении, что консультировался по вопросу «Химок» с Садыговым.

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

Садыгов проходит фигурантом по уголовному делу о мелком взяточничестве.