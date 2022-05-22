«Зенит» объявил об уходе Дзюбы: «Клуб благодарит Артема за годы, проведенные в Петербурге»

«Зенит» объявил об уходе Дзюбы и поблагодарил его за годы, проведенные в Петербурге

«Зенит» объявил об уходе из команды нападающего Артема Дзюбы и поблагодарил за годы, проведенные в Петербурге.

«Нападающий продолжит карьеру в новом клубе. Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артема Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы! Спасибо за все, Артем!» — сообщает пресс-служба клуба.

Дзюба присоединился к «Зениту» в июле 2015 года. За семь лет он провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов. Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую Премьер-лигу, два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Дзюба покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года

Ранее 33-летний форвард выложил у себя в Telegram-канале видео, в котором попрощался с «Зенитом».