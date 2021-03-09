Генеральный директор «Тамбова» сообщил, что обязательства перед Рыжиковым будут выполнены

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала «СЭ» заявление вратаря Сергея Рыжикова об уходе из команды.

«Про завершение карьеры спросите у самого Рыжикова. На самом деле, от него поступило официальное заявление о приостановке деятельности трудового договора до выполнения определенных обязательств перед ним. Самого Рыжикова я пока не видела, не разговаривала с ним, но заявление есть. В любом случае, обязательства перед ним будут выполнены не сегодня, так завтра, когда-нибудь. Как же не будут? Будут. Конкретных сроков пока назвать не могу, к сожалению», — сообщила Коновалова «СЭ».

40-летний Рыжиков перешел в «Тамбов» на правах свободного агента в августе 2020 года. Он провел за команду 21 матч и пропустил 35 мячей.

В начале февраля 2021 года «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований клуба составила около 300 миллионов рублей. 5 марта стало известно, что клуб получил от РПЛ часть средств в размере 51 миллиона рублей для погашения долгов.

(Артем Бухаев)