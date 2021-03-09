Червиченко советует «Краснодару» пригласить Бердыева вместо Мусаева
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предложил «Краснодару» пригласить на пост главного тренера Курбана Бердыева. По его мнению, нынешнего рулевого команды Мурада Мусаева пора увольнять.
«Ранее я советовал «Спартаку» Бердыева. Мне кажется, такой зубр, как Бердыев, нужен «Краснодару». Клубу не подойдет его оборонительный стиль? Все равно это будет лучше, чем у Мусаева. Мусаев — это вообще беда просто», — цитирует «РБ-Спорт» Червиченко.
Под руководством Мусаева «Краснодар» в 2021 году потерпел четыре поражения в пяти официальных матчах и один раз сыграл вничью. Кубанцы вылетели из Кубка страны и Лиги Европы, а в последней игре против «Спартака» проиграли 1:6.
Бердыев не работал тренером после ухода из «Рубина» в июне 2019 года.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/chervichenko-sovetuet-krasnodaru-priglasit-berdy-eva-musaev-e-to-voobshhe-beda/
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