В «Тамбове» подтвердили, что Рыжиков покидает команду
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что вратарь Сергей Рыжиков покидает команду.
«Сергей действительно покидает «Тамбов». Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет, только что разговаривали с ним по телефону, поблагодарили друг друга за работу. Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьей, поэтому можно сказать, что уходит по семейным обстоятельствам. Накопилась определенная физическая и моральная усталость, скорее всего, речь идет о завершении карьеры, еще раз скажу, что мы благодарны Сергею за то время, которое он был в команде», — цитирует ТАСС Худякова.
40-летний Рыжиков перешел в «Тамбов» на правах свободного агента в августе 2020 года. Он провел за команду 21 матч и пропустил 35 мячей.
В начале февраля 2021 года «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований клуба составила около 300 миллионов рублей. 5 марта стало известно, что клуб получил от РПЛ часть средств в размере 51 миллиона рублей для погашения долгов.
После 21-го тура «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 13 очков.
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