Гендиректор «Спартака» Некрасов — о сезоне-2025/26: «Четыре с плюсом по пятибалльной шкале»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил сезон-2025/26 для своей команды.

«Четыре с плюсом по пятибалльной шкале. Как раз пятерку не могу поставить, поскольку оказались без медалей чемпионата, хотя очень хотели взять бронзу и могли это сделать в последнем туре. Но победа в Кубке дает повод положительно оценить сезон. И главное, есть понимание, куда двигаться дальше. Да, в этом сезоне были у нас хорошие матчи и не очень. Но знаем, в чем нам надо прибавлять, над чем работать. И я уверен, что с этим тренерским штабом и футболистами мы будем двигаться к новым высотам», — цитируют Некрасова «Известия».

Красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 38 матчах 52 очка. Они на балл отстали от «Локомотива», который занял третье место. «Спартак» стал обладателем Кубка России, в суперфинале переиграв «Краснодар».

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