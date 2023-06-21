В «Спартаке» заявили, что будут оказывать помощь и содействие Промесу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции ответил на вопрос о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

— Перед вами и клубом большой вызов: имиджевая ситуация с Промесом. Как «Спартак» будет его решать?

— Пока это проблема юридическая. Конечно, над этим вопросом будем думать. Пока нет окончательного решения, идет апелляционный процесс. Очень надеемся, что по итогам рассмотрения апелляции решение суда будет изменено. Насколько возможно, будем оказывать помощь и содействие Квинси.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. 31-летний нидерландский футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.