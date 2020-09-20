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Генеральный директор «Спартака» объяснил, почему Кокорин не сыграл в матче с «Рубином»

19:58

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему нападающий Александр Кокорин не принял участия в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина» (2:0).

— Кокорин сегодня не играл. Доменико по предыдущим играм понял, что он не совсем готов?

— Это больше вопрос к тренерскому штабу. В эту игру было трудно войти. Думаю, замена была в мыслях и планах. Но пришлось играть вдесятером, наверное, это внесло свои коррективы. Будем ждать следующей игры. (Артем Калинин)

Рубин — Спартак

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