Генеральный директор «Спартака» объяснил, почему Кокорин не сыграл в матче с «Рубином»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему нападающий Александр Кокорин не принял участия в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина» (2:0).

— Кокорин сегодня не играл. Доменико по предыдущим играм понял, что он не совсем готов?

— Это больше вопрос к тренерскому штабу. В эту игру было трудно войти. Думаю, замена была в мыслях и планах. Но пришлось играть вдесятером, наверное, это внесло свои коррективы. Будем ждать следующей игры. (Артем Калинин)