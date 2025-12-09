Гендиректор «Спартака» Некрасов о Кахигао: «Он пришел в январе, его влияние на комплектование команды было незначительным»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов поделился мнением о работе спортивного директора клуба Франсиса Кахигао.

— Кахигао пришел в январе. Его влияние на комплектование команды было незначительным. На тренерский штаб он не влиял никак. Делать Кахигао ответственным за прошлый чемпионат — не совсем правильно. Летом команда укреплялась. Видим, что стабилизировалась четверка защитников. Цыплят будем считать позднее. Работая с Кахигао бок о бок, понимаю, что он — сильный спортивный директор.

— Кахигао не несет ответственности за продление контракта со Станковичем?

— Не могу сказать. Из вопросов «кто виноват» и «что делать» выбираю второй. Почему продлили, не могу сказать.

Ранее Некрасов рассказал о ходе поиска нового главного тренера для «Спартака».

После 18 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые занимают шестое место в таблице с 29 очками. 11 ноября в отставку был отправлен Деян Станкович, который работал главным тренером команды с июля 2024 года.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, под руководством которого москвичи провели 4 матча во всех турнирах, одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.