Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Я всегда восхищался Мостовым. С удовольствием общаюсь с ним»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о взаимоотношениях с бывшим игроком команды Александром Мостовым.

— Мы находимся в дружеских отношениях, насколько рядовой до недавнего времени любитель футбола, как я, может находиться с легендой советского и постсоветского периода. Я им всегда восхищался, восхищаюсь. При любой возможности с таким футбольным человеком, тем более у которого такое прекрасное чувство юмора, с удовольствием общаюсь. Заинтересованы, чтобы как можно больше легенд «Спартака» уделяли свое время, силы, знание тому, чтобы клуб процветал.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В 18 турах красно-белые набрали 29 очков.