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Сегодня, 00:54

Мележиков рассказал о договоренности с новым партнером по игровой форме

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ» о договоренности с новым партнером по игровой форме.

— По форме. Говорили, что зимой, возможно, сменится технический спонсор.

— Сейчас без деталей. Мы этот сезон доигрываем в той форме, которая у нас есть — Nike. В следующем сезоне уже более подробно объясним, пока прорабатываемся вопрос, но в целом у нас понимание есть.

— Переговоры с кем-то сейчас ведутся?

— Переговоры мы провели, даже их завершили. Сейчас работаем над дизайном формы. Когда будет принято окончательное решение, тогда Зеленов, наверно, уже объявит.

— Это европейский партнер, российский или азиатский?

— Давай без... чтобы, не дай Бог, это не помешало.

— «Спартак» будет на этом зарабатывать как с Nike или будет просто обеспечен формой?

— Там контракт рассчитан не на один год, поэтому на первом этапе мы получаем форму, на втором этапе начинаем зарабатывать.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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