Мележиков: «Все, что касается Fan ID на стадионе «Спартака», находится в работе»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе Fan ID на стадионе.

— Что с ростовыми металоискателями на вашем стадионе?

— Контракт одобрен и подписан, аванс оплачен. Все, что касается Fan ID, находится в работе. Работу проводим в тесном взаимодействии с минцифрами и минспортом. Буквально на следующей неделе будем проводить собрание по этому поводу совместно с министерством спорта. Надеюсь, что мы завершим все работы, потому что помимо того, чтобы обеспечить соответствие стадиона приказу 10/2 и тем самым снять ограничения по вместимости, нам нужно решить более серьезную задачу наряду со всеми остальными 11-ю стадионами, которые находятся во второй очереди. Это обеспечить готовность инфраструктуры к введению Fan ID.

— Мы можем сказать, что к весенней части сезона стадион «Спартака» сможет заполняться на 100%?

— Это наша обязанность.

— То есть да?

— Да.

Ранее стало известно, что Fan ID начнет действовать на домашнем стадионе «Спартака» в 2023 году.