Мележиков: «Все, что касается Fan ID на стадионе «Спартака», находится в работе»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе Fan ID на стадионе.
— Что с ростовыми металоискателями на вашем стадионе?
— Контракт одобрен и подписан, аванс оплачен. Все, что касается Fan ID, находится в работе. Работу проводим в тесном взаимодействии с минцифрами и минспортом. Буквально на следующей неделе будем проводить собрание по этому поводу совместно с министерством спорта. Надеюсь, что мы завершим все работы, потому что помимо того, чтобы обеспечить соответствие стадиона приказу 10/2 и тем самым снять ограничения по вместимости, нам нужно решить более серьезную задачу наряду со всеми остальными 11-ю стадионами, которые находятся во второй очереди. Это обеспечить готовность инфраструктуры к введению Fan ID.
— Мы можем сказать, что к весенней части сезона стадион «Спартака» сможет заполняться на 100%?
— Это наша обязанность.
— То есть да?
— Да.
Ранее стало известно, что Fan ID начнет действовать на домашнем стадионе «Спартака» в 2023 году.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1