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Мележиков: «Возрождение «Спартака-2»? Работаем над этим»

Мележиков рассказал будет ли возрожден «Спартак-2»
Антон Иванов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ», будет ли возрожден «Спартак-2».

— По поводу «Спартака-2». Будет ли он возрожден?

— Работаем над этим.

— То есть да?

— Хотелось бы, чтобы вы одни те же вопросы задавали все вместе, потому что мне приходится отвечать вначале одному, теперь второму. Занимаемся и прорабатываем этот вопрос. Основное — определиться с тем, как заполнить вакуум между переродом из молодёжного спорта во взрослый футбол. Но тут понимаете, есть разные варианты: можно это делать через аренду, через фарм-клуб, через «Спартак-2» в структуре собственного клуба.

Параллельно прорабатываем возможности инфраструктуры, потому что потерянности на инфраструктуры все-таки постоянно растут. У нас в системе ЮФЛ добавляются команды, в женском футболе у нас добавляются команда, плюс ко всему сейчас у нас запланирован на 23-24 год, скорее, на 24-й переезд академии в Тушино. То есть там запланировано акционером определенное воссоздание или создание дополнительной спортивной инфраструктуры. Движемся, скорее всего, в сторону воссоздания «Спартака-2». Окончательное решение примем где-то в марте.

— Вам не кажется, что это будет странно выглядеть: «Спартак-2» только-только закрылся и теперь опять откроется, примется опять идти путь от Второго дивизиона.

— Ничего страшного. Нам самое главное, если будет принято такое решение, осуществить качественный подбор футболистов.

— Некоторые ребята потеряны, нет?

— Я думаю, нет, потому что часть игроков из того «Спартака-2», которые были для нас перспективны, и на которых мы обратили внимание, находятся в аренде в большей степени.

— Но многие с правом выкупа же.

— Это право выкупа может и не наступить. Условие каждого сейчас детализировать не готов.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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