«Спартак» — «Динамо»: Соболев не смог обмануть судей. Пенальти правильно не назначен

На 42-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» арбитр Сергей Иванов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых. Его решение вскоре поддержал видеоарбитр Владислав Безбородов.

«Спартак» — «Динамо».

В том моменте спартаковец Александр Соболев сначала сделал движение корпусом назад в направлении Даниила Фомина — динамовский капитан положил левую руку на плечо соперника. После этого нападающий начал разворачиваться и красиво упал. Упал сам, поджав ноги.

Оснований для пенальти не возникло. Судейская бригада приняла верное решение.

«Спартак» — «Динамо».