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Судейство

Сегодня, 20:40

«Спартак» — «Динамо»: Соболев не смог обмануть судей. Пенальти правильно не назначен

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
1/4

На 42-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» арбитр Сергей Иванов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых. Его решение вскоре поддержал видеоарбитр Владислав Безбородов.

«Спартак» — «Динамо».

В том моменте спартаковец Александр Соболев сначала сделал движение корпусом назад в направлении Даниила Фомина — динамовский капитан положил левую руку на плечо соперника. После этого нападающий начал разворачиваться и красиво упал. Упал сам, поджав ноги.

Оснований для пенальти не возникло. Судейская бригада приняла верное решение.

«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Александр Соболев
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
5
7
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
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 - : -
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Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
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Локомотив

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