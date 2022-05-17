Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера

Как стало известно СЭ, главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) объявил руководству клуба, что не видит перспектив продолжать работу на своем посту и попросил освободить его от должности по окончании сезона.

О реакции руководителей ЦСКА на заявление Березуцкого ничего неизвестно.

Ранее СЭ сообщал, что ЦСКА планирует сменить главного тренера после окончания сезона.

ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. 39-летний Березуцкий является главным тренером красно-синих с июля 2021-го. В январе 2022 года в штаб армейцев вошел Василий Березуцкий.