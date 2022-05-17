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Сегодня, 12:55

Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Алексей Березуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно СЭ, главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) объявил руководству клуба, что не видит перспектив продолжать работу на своем посту и попросил освободить его от должности по окончании сезона.

О реакции руководителей ЦСКА на заявление Березуцкого ничего неизвестно.

Ранее СЭ сообщал, что ЦСКА планирует сменить главного тренера после окончания сезона.

ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. 39-летний Березуцкий является главным тренером красно-синих с июля 2021-го. В январе 2022 года в штаб армейцев вошел Василий Березуцкий.

Алексей Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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