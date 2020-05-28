Генеральный директор «Рубина» Сайманов прокомментировал возможное проведение матчей РПЛ со зрителями

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о проведении матчей чемпионата России со зрителями.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) получил согласование от Роспотребнадзора на разработанный совместно с РПЛ регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата.

«Конечно, мы только за. Думаю, все клубы здесь едины в своем мнении, и вряд ли кто-то скажет, что ему лучше играть при пустых трибунах. Любой футболист, любой спортсмен скажет, что выступление при зрителях, при поддержке трибун — это совсем другие ощущения. Да и в трансляции эта разница ощутима. Пусть возвращение зрителей на трибуны будет постепенным, но оно будет. Мы видим, что постепенно наша экономика выходит из карантинного режима, открываются предприятия, магазины — руководство страны и регионов тщательно подготовилось к проблеме, никакой паники нет, все процессы проходят в плановом режиме. А профессиональный спорт, футбол — это часть жизни людей, так же, как и театры, кино. Так что, повторюсь, футбольный клуб «Рубин» только приветствует любые решения, связанные с постепенным возвращением зрителей на стадионы», — приводит слова Сайманова пресс-служба казанцев.

15 мая на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось заседание, на котором было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня.