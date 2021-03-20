Генеральный директор «Ротора» прокомментировал выбор нового главного тренера

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский объяснил, почему на должность нового главного тренера клуба был выбран Юрий Батуренко.

«При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив, — приводит слова гендиректора сайт «Ротора». — Юрий Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Семиным, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками».

На этом посту 56-летний специалист сменил белоруса Александра Хацкевича, который был отправлен в отставку в пятницу. Хацкевич возглавлял «Ротор» с конца 2019 года.

После 23 туров Тинькофф РПЛ «Ротор» занимает 13-е место (зона переходных матчей за право остаться в лиге на следующий сезон) в таблице, набрав 18 очков.