Генеральный директор «Ротора» прокомментировал выбор нового главного тренера
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский объяснил, почему на должность нового главного тренера клуба был выбран Юрий Батуренко.
«При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив, — приводит слова гендиректора сайт «Ротора». — Юрий Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Семиным, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками».
На этом посту 56-летний специалист сменил белоруса Александра Хацкевича, который был отправлен в отставку в пятницу. Хацкевич возглавлял «Ротор» с конца 2019 года.
После 23 туров Тинькофф РПЛ «Ротор» занимает 13-е место (зона переходных матчей за право остаться в лиге на следующий сезон) в таблице, набрав 18 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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