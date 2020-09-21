Генеральный директор «Ротора»: «Матч с «Рубином» с высокой долей вероятности состоится»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что команда сможет выйти на матч 9-го тура РПЛ против «Рубина».

— Матчи с «Ростовом» и против ставропольского «Динамо» в Кубке России вынуждено отменены. Теперь под вопросом игра с «Рубином»...

— Разумеется, если в команде 10 футболистов с положительным результатом на COVID-19, то проведение ближайших матчей под вопросом, — приводит слова гендиректора сайт «Ротора». — Клуб и учредитель приняли решение, что здоровье важнее.

Нам необходимо восстановиться, не получать новых заразившихся. Сейчас персонал команды и футболисты, которые не входили в список заболевших, проходят регулярное тестирование. Все футболисты с положительным тестом изолированы. Все переносят болезнь в легкой форме, в качестве предосторожности мы также проводили обследования в медицинских учреждениях. Что касается группы здоровых футболистов (это порядка 12 человек), то они сейчас на домашней самоизоляции. Тренировочный процесс возобновится на этой неделе при условии отрицательных тестов. Регулярные тестирования продолжатся.

В данный момент у группы заболевших игроков по два подряд отрицательных теста. Надеемся, что в ближайшее время все остальные футболисты с положительным тестом на COVID-19 тоже полностью излечатся и мы сможем полноценно тренироваться. Ситуация взята под контроль и если все продолжится в положительном ключе, то матч с «Рубином» с высокой долей вероятности состоится.