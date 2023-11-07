Генеральный директор «Пари НН» об очередном взломе клубного Telegram-канала: «Отрицаю, что это промо»

Генеральный директор «Пари НН» в комментарии «СЭ» прокомментировал очередной взлом клубного Telegram-канала.

«Я отрицаю, что это промо к матчу. Странно, что думают про промо. Мы бегаем по потолку, а кто-то думает, что это промо. Но если это так воспринимается, то это хорошо. Хорошо, что люди относятся к этому с положительным подтекстом. Но мы вчера переживали, что можем утерять наши коммуникационные ресурсы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

6 ноября взлому подверглись личный Telegram-канал генерального директора и ресурс клуба. В руководстве «Пари НН» заявили «СЭ», что не планируют обращаться в суд.

Позднее Telegram-канал нижегородцев взломали еще раз.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».